CERN
CERN Hardwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Hardwarový inženýr in Switzerland ve společnosti CERN se pohybuje od CHF 74.9K do CHF 106K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CERN. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$105K - $125K
Switzerland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$92.6K$105K$125K$131K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CERN?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti CERN in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 106,342. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CERN pro pozici Hardwarový inženýr in Switzerland je CHF 74,902.

