CERN Platy

Rozsah platů CERN se pohybuje od $47,822 v celkové kompenzaci ročně pro Administrativní asistent na spodním konci do $114,875 pro Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CERN. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $89.1K

Full-stack softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Vědecký výzkumník

Datový vědec
Median $76.6K
Administrativní asistent
$47.8K

Hardwarový inženýr
$115K
Informatik (IT)
$92.2K
Strojní inženýr
$83.3K
FAQ

The highest paying role reported at CERN is Hardwarový inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

