Ceridian Platy

Rozsah platů Ceridian se pohybuje od $52,260 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $279,390 pro Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ceridian. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
U společnosti Ceridian podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:
33.3% nabývá se v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá se v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá se v 3rd-ROK (33.30% ročně)
