Ceridian Platy

Rozsah platů Ceridian se pohybuje od $52,260 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $279,390 pro Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ceridian. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr zajištění kvality (QA)

Produktový designér
Median $92K
Zákaznický servis
$52.3K

Lidské zdroje
$279K
Marketing
$137K
Vedoucí produktového designu
$106K
Produktový manažer
$67.4K
Projektový manažer
$82.6K
Náborový pracovník
$68.6K
Vedoucí softwarového inženýrství
$111K
Architekt řešení
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Technický manažer programu
$101K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcie
RSU

U společnosti Ceridian podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:

  • 33.3% nabývá se v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá se v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá se v 3rd-ROK (33.30% ročně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ceridian je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $279,390. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ceridian je $92,000.

