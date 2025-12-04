Seznam společností
Ceribell
Ceribell Personalista Platy

Průměrná celková kompenzace Personalista in United States ve společnosti Ceribell se pohybuje od $113K do $165K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ceribell. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$130K - $148K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$113K$130K$148K$165K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Ceribell?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Ceribell in United States představuje roční celkovou odměnu $165,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ceribell pro pozici Personalista in United States je $113,400.

