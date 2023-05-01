Adresář Společností
Ceribell
Ceribell Platy

Rozsah platů Ceribell se pohybuje od $111,720 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $401,849 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ceribell. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Vedoucí datové vědy
$248K
Lidské zdroje
$112K
Produktový manažer
$226K

Náborový pracovník
$139K
Softwarový inženýr
$402K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ceribell je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $401,849. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ceribell je $225,623.

