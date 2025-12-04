Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Belgium ve společnosti Cerence se pohybuje od €84.2K do €117K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cerence. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$104K - $123K
Belgium
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$97.2K$104K$123K$135K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Cerence?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Cerence in Belgium představuje roční celkovou odměnu €117,285. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cerence pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Belgium je €84,204.

