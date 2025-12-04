Seznam společností
Cerence
Průměrná celková kompenzace Programový manažer in Taiwan ve společnosti Cerence se pohybuje od NT$1.67M do NT$2.28M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cerence. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Cerence?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Cerence in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$2,278,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cerence pro pozici Programový manažer in Taiwan je NT$1,669,407.

