Cerence Datový analytik Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cerence. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$101K - $118K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$93.6K$101K$118K$131K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Cerence in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$181,038. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cerence pro pozici Datový analytik in Canada je CA$129,313.

