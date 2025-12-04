Seznam společností
Cerebras Systems
Průměrná celková kompenzace Elektrotechnický inženýr in United States ve společnosti Cerebras Systems se pohybuje od $168K do $234K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cerebras Systems. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$180K - $212K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$168K$180K$212K$234K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Cerebras Systems podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Elektrotechnický inženýr ve společnosti Cerebras Systems in United States představuje roční celkovou odměnu $234,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cerebras Systems pro pozici Elektrotechnický inženýr in United States je $168,000.

