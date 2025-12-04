Seznam společností
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Rizikový kapitalista Platy

Průměrná celková kompenzace Rizikový kapitalista in United States ve společnosti Cerberus Capital Management se pohybuje od $275K do $393K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cerberus Capital Management. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$316K - $369K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$275K$316K$369K$393K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Cerberus Capital Management?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti Cerberus Capital Management in United States představuje roční celkovou odměnu $392,828. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cerberus Capital Management pro pozici Rizikový kapitalista in United States je $275,315.

