Ceragon Networks
Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in Israel ve společnosti Ceragon Networks se pohybuje od ₪332K do ₪463K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ceragon Networks. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$106K - $125K
Israel
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$98.9K$106K$125K$138K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Ceragon Networks?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Ceragon Networks in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪463,086. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ceragon Networks pro pozici Projektový manažer in Israel je ₪332,472.

