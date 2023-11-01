Adresář Společností
Ceragon Networks
Ceragon Networks Platy

Rozsah platů Ceragon Networks se pohybuje od $54,380 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $115,407 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ceragon Networks. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Elektrotechnický inženýr
$108K
Hardwarový inženýr
$109K
Projektový manažer
$115K

Softwarový inženýr
$54.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ceragon Networks je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $115,407. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ceragon Networks je $108,886.

