Cepheid
Cepheid Účetní Platy

Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti Cepheid se pohybuje od $126K do $176K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cepheid. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$136K - $158K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$126K$136K$158K$176K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Cepheid?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti Cepheid in United States představuje roční celkovou odměnu $176,120. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cepheid pro pozici Účetní in United States je $125,800.

