Adresář Společností
Cepheid
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Cepheid Platy

Rozsah platů Cepheid se pohybuje od $68,340 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $196,015 pro Manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cepheid. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Strojní inženýr
Median $140K
Softwarový inženýr
Median $144K
Účetní
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Biomedicínský inženýr
$194K
Chemický inženýr
$131K

Procesní inženýr

Zákaznický servis
$68.3K
Datový vědec
$151K
Finanční analytik
$147K
Hardwarový inženýr
$171K
Marketingové operace
$112K
Produktový manažer
$163K
Manažer programu
$196K
Projektový manažer
$168K
Operace příjmů
$181K
Technický manažer programu
$171K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Cepheid je Manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $196,015. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Cepheid je $150,750.

Doporučené práce

    Pro Cepheid nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje