Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Obchodní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní rozvoj in India ve společnosti Centrum Housing Finance se pohybuje od ₹377K do ₹548K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Centrum Housing Finance. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

$4.9K - $5.6K
India
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Centrum Housing Finance in India představuje roční celkovou odměnu ₹547,769. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centrum Housing Finance pro pozici Obchodní rozvoj in India je ₹377,454.

