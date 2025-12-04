Seznam společností
Centrica
Centrica Produktový manažer Platy

Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$77.8K - $94K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$72.6K$77.8K$94K$99.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Centrica?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Centrica in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £73,753. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centrica pro pozici Produktový manažer in United Kingdom je £54,043.

