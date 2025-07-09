Adresář Společností
Centrica
Centrica Platy

Rozsah platů Centrica se pohybuje od $38,420 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $117,761 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Centrica. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $103K
Administrativní asistent
$38.7K
Zákaznický servis
$38.4K

Elektrotechnický inženýr
$66.8K
Produktový manažer
$118K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Centrica je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $117,761. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Centrica je $66,842.

