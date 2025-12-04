Seznam společností
Centre for Development of Telematics
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Centre for Development of Telematics Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Centre for Development of Telematics se pohybuje od ₹3.48M do ₹4.87M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Centre for Development of Telematics. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$42.9K - $51.9K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Manažer softwarového inženýrství příspěvků v Centre for Development of Telematics k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Centre for Development of Telematics?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Centre for Development of Telematics in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,868,539. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centre for Development of Telematics pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹3,483,523.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Centre for Development of Telematics

Související společnosti

  • Pinterest
  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • Roblox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.