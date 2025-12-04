Seznam společností
Centre for Development of Telematics
Průměrná celková kompenzace Produktový designér in India ve společnosti Centre for Development of Telematics se pohybuje od ₹1.75M do ₹2.49M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Centre for Development of Telematics. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$22.6K - $25.7K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$19.9K$22.6K$25.7K$28.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Centre for Development of Telematics in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,493,916. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centre for Development of Telematics pro pozici Produktový designér in India je ₹1,754,195.

