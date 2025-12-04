Seznam společností
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in India ve společnosti Centre for Development of Telematics se pohybuje od ₹195K do ₹285K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Centre for Development of Telematics. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$2.5K - $2.9K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$2.2K$2.5K$2.9K$3.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Centre for Development of Telematics?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Centre for Development of Telematics in India představuje roční celkovou odměnu ₹284,595. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centre for Development of Telematics pro pozici Lidské zdroje in India je ₹195,358.

Další zdroje

