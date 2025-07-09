Seznam společností
Centific
Centific Platy

Platy ve společnosti Centific se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $287,430 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Centific. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $70K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $95K
Zákaznické služby
$68.6K

Lidské zdroje
$50.3K
IT specialista
$68.6K
Programový manažer
$287K
Technický programový manažer
$80.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Centific je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $287,430. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centific je $70,000.

