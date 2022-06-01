Seznam společností
Centerfield
Centerfield Platy

Platy ve společnosti Centerfield se pohybují od $58,531 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $248,750 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Centerfield. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Datový vědec
$122K
Marketing
$249K
Produktový designér
$58.5K

Prodej
$151K
Softwarový inženýr
$101K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Centerfield je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $248,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centerfield je $121,605.

Další zdroje