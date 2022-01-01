Seznam společností
Centene
Centene Platy

Platy ve společnosti Centene se pohybují od $42,785 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $193,463 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Centene. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Inženýr strojového učení

Full-Stack softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Obchodní analytik
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

Datový vědec
Median $99.1K
Datový analytik
Median $79K
Projektový manažer
Median $81K
IT specialista
Median $116K
Technický programový manažer
Median $130K
Produktový designér
Median $140K
Produktový manažer
Median $120K
Účetní
$78.4K
Administrativní asistent
$42.8K
Obchodní rozvoj
$97.3K
Manažer datové vědy
$193K
Finanční analytik
$66.3K
Lidské zdroje
$158K
Marketing
$191K
Programový manažer
$147K
Personalista
$151K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$118K
Manažer softwarového inženýrství
Median $180K
Architekt řešení
$145K

Datový architekt

UX výzkumník
$98K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Centene je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $193,463. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Centene je $117,203.

