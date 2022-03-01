Seznam společností
Celigo
Celigo Platy

Platy ve společnosti Celigo se pohybují od $22,783 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $207,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Celigo. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $29.5K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $207K
Obchodní rozvoj
$73.6K

Úspěch zákazníků
$98.3K
Manažerský konzultant
$122K
Marketing
$201K
Marketingové operace
$22.8K
Produktový designér
$62.1K
Architekt řešení
$59.3K
Technický programový manažer
$98K
Časté dotazy

El puesto con mayor remuneración reportado en Celigo es Produktový manažer con una compensación total anual de $207,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Celigo es $85,815.

