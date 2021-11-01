Seznam společností
Cedar Platy

Platy ve společnosti Cedar se pohybují od $121,000 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $235,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cedar. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $235K
Datový vědec
Median $150K

Produktový manažer
Median $121K
Personalista
Median $145K
Lidské zdroje
$149K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$158K
Architekt řešení
Median $229K
UX výzkumník
$124K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cedar je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $235,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cedar je $150,000.

