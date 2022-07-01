Seznam společností
Cedar Gate Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Cedar Gate Technologies Platy

Platy ve společnosti Cedar Gate Technologies se pohybují od $2,665 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $162,185 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cedar Gate Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový vědec
$90.5K
Projektový manažer
$162K
Softwarový inženýr
$5.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Technický programový manažer
$2.7K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cedar Gate Technologies είναι Projektový manažer at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $162,185. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cedar Gate Technologies είναι $48,067.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Cedar Gate Technologies

Související společnosti

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Stripe
  • PayPal
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje