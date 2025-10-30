Seznam společností
CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti CBTS Technology Solutions India se pohybuje od ₹340K do ₹463K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CBTS Technology Solutions India. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměrná celková kompenzace

₹364K - ₹439K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹340K₹364K₹439K₹463K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CBTS Technology Solutions India?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CBTS Technology Solutions India in India představuje roční celkovou odměnu ₹463,458. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CBTS Technology Solutions India pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹339,603.

