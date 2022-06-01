Seznam společností
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Platy

Platy ve společnosti Castleton Commodities International se pohybují od $55,275 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $177,131 pro pozici Finanční analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Castleton Commodities International. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $120K
Administrativní asistent
$55.3K
Datový vědec
$124K

Finanční analytik
$177K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Castleton Commodities International je Finanční analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $177,131. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Castleton Commodities International je $122,188.

