Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Singapore ve společnosti Carousell činí celkem SGD 112K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Carousell. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 112K
Pozice
L4
Základní
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Carousell?

SGD 210K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Carousell in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 198,312. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Carousell pro pozici Softwarový inženýr in Singapore je SGD 119,973.

