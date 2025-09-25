Seznam společností
Caris Life Sciences
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Caris Life Sciences Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Caris Life Sciences činí celkem $130K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Caris Life Sciences. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
Celkem za rok
$130K
Pozice
-
Základní
$127K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Caris Life Sciences?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Caris Life Sciences in United States sits at a yearly total compensation of $189,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caris Life Sciences for the Softwarový inženýr role in United States is $130,375.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Caris Life Sciences

Související společnosti

  • LEK
  • Ambry Genetics
  • Sema4
  • E4D Technologies
  • Integrated DNA Technologies
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje