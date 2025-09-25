Seznam společností
CarGurus
CarGurus Technický programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti CarGurus se pohybuje od $147K do $201K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CarGurus.

Průměrná celková kompenzace

$159K - $189K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$147K$159K$189K$201K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CarGurus podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti CarGurus in United States představuje roční celkovou odměnu $201,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CarGurus pro pozici Technický programový manažer in United States je $147,000.

