CarGurus
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

CarGurus Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti CarGurus činí $210K year pro Senior Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $220K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CarGurus. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CarGurus podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti CarGurus in United States představuje roční celkovou odměnu $257,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CarGurus pro pozici Produktový manažer in United States je $224,750.

