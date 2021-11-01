Adresář Společností
Caption Health
Caption Health Platy

Rozsah platů Caption Health se pohybuje od $129,848 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $186,563 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Caption Health. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Obchodní analytik
$130K
Produktový manažer
$187K
Softwarový inženýr
$164K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Caption Health je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $186,563. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Caption Health je $164,175.

Další zdroje