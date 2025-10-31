Seznam společností
Capital One
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Capital One Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in United States ve společnosti Capital One činí celkem $265K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Capital One
Senior Manager
Plano, TX
Celkem za rok
$265K
Pozice
Senior Manager
Základní
$215K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
17 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Capital One?
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Zahrnuté pozice

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $355,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Architekt řešení in United States je $281,000.

Další zdroje