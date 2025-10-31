Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Grafický designér in United States ve společnosti Capital One se pohybuje od $89.6K do $127K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměrná celková kompenzace

$102K - $116K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$89.6K$102K$116K$127K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Grafický designér ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $127,440. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Grafický designér in United States je $89,640.

