Mediánový kompenzační balíček Zákaznický servis in United States ve společnosti Capital One činí celkem $46K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
Capital One
Branch Ambassador
Dallas, TX
Celkem za rok
$46K
Pozice
L1
Základní
$46K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Capital One?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický servis ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $59,761. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Zákaznický servis in United States je $46,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Capital One

Další zdroje