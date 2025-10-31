Seznam společností
Capita
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Capita Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in United Kingdom ve společnosti Capita činí celkem £92.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capita. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£92.8K
Pozice
-
Základní
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Architekt řešení nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Capita in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £101,949. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capita pro pozici Architekt řešení in United Kingdom je £92,846.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Capita

Související společnosti

  • Snap
  • Intuit
  • Flipkart
  • PayPal
  • Uber
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje