Canoo
Canoo Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Canoo činí celkem $225K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Canoo. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
Canoo
Software Engineering Manager
Los Angeles, CA
Celkem za rok
$225K
Pozice
1
Základní
$190K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Canoo?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Canoo podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Canoo in United States představuje roční celkovou odměnu $321,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Canoo pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $225,000.

Další zdroje