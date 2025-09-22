Seznam společností
Canoo
Canoo Obchodní analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti Canoo se pohybuje od $75.6K do $104K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Canoo. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$81.9K - $97.2K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Canoo podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Canoo in United States představuje roční celkovou odměnu $103,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Canoo pro pozici Obchodní analytik in United States je $75,600.

