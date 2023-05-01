Seznam společností
Canadian Solar
Canadian Solar Platy

Platy ve společnosti Canadian Solar se pohybují od $68,241 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $298,500 pro pozici Právní na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Canadian Solar. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Obchodní analytik
$81.6K
Datový analytik
$68.2K
Právní
$299K

Strojní inženýr
$134K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Canadian Solar je Právní at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $298,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Canadian Solar je $107,963.

