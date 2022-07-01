Seznam společností
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Platy

Platy ve společnosti Cambridge Mobile Telematics se pohybují od $136,315 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $245,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cambridge Mobile Telematics. Naposledy aktualizováno: 10/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $140K
Produktový manažer
Median $208K
Datový vědec
Median $158K

Manažer softwarového inženýrství
Median $245K
Strojní inženýr
$136K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cambridge Mobile Telematics je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $245,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cambridge Mobile Telematics je $158,000.

