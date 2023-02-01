Adresář Společností
Cambridge Associates
Cambridge Associates Platy

Rozsah platů Cambridge Associates se pohybuje od $62,088 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $201,070 pro Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cambridge Associates. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Obchodní analytik
$201K
Datový analytik
$80.4K
Datový vědec
$134K

Finanční analytik
$62.1K
Softwarový inženýr
$86.8K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Cambridge Associates je Obchodní analytik at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $201,070. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Cambridge Associates je $86,832.

