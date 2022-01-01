Adresář Společností
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Platy

Rozsah platů Cambium Learning Group se pohybuje od $50,250 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $159,120 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cambium Learning Group. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $146K
Datový vědec
$111K
Lidské zdroje
$50.3K

Produktový manažer
$159K
Technický manažer programu
$121K
Technický writer
$63.7K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Cambium Learning Group je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $159,120. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Cambium Learning Group je $115,545.

