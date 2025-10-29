Seznam společností
California Institute of Technology
Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in United States ve společnosti California Institute of Technology činí celkem $43K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti California Institute of Technology. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
California Institute of Technology
Research Assistant
Pasadena, CA
Celkem za rok
$43K
Pozice
L2
Základní
$43K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
8 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u California Institute of Technology?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti California Institute of Technology in United States představuje roční celkovou odměnu $135,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti California Institute of Technology pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $43,000.

