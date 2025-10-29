Seznam společností
California Institute of Technology
California Institute of Technology Administrativní asistent Platy

Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in United States ve společnosti California Institute of Technology se pohybuje od $64.8K do $94.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti California Institute of Technology. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměrná celková kompenzace

$74.4K - $84.8K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Jaké jsou kariérní úrovně u California Institute of Technology?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti California Institute of Technology in United States představuje roční celkovou odměnu $94,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti California Institute of Technology pro pozici Administrativní asistent in United States je $64,800.

