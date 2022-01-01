Seznam společností
ByteDance
ByteDance Platy

Platy ve společnosti ByteDance se pohybují od $16,519 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $1,207,230 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ByteDance. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Softwarový inženýr
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS inženýr

Mobilní softwarový inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Softwarový inženýr virtuální reality

Vývojářský advokát

Výzkumný vědec

Produktový manažer
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Manažer produktového marketingu

Datový analytik
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produktový designér
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX designer

UI designer

Prodej
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Vedoucí zákaznického účtu

Manažer zákaznického účtu

Personalista
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Vyhledavač talentů

Náborář vedení

Technický náborář

Programový manažer
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Manažer softwarového inženýrství
3-1 $584K
3-2 $794K
Technický programový manažer
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Lidské zdroje
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analytik kybernetické bezpečnosti
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Obchodní analytik
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Datový analytik
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektový manažer
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manažer obchodních operací
2-1 $167K
2-2 $208K
Obchodní operace
Median $235K
Obchodní rozvoj
Median $165K
Důvěra a bezpečnost
Median $118K
UX výzkumník
2-2 $237K
3-1 $296K
Manažer datové vědy
Median $409K
Manažer partnerství
Median $205K
Finanční analytik
Median $150K
Hardwarový inženýr
Median $350K
Právní oddělení
Median $127K

Právní poradce

Manažerský konzultant
Median $200K
Marketingové operace
Median $89.9K
Informační technolog (IT)
Median $74.1K
Operace příjmů
Median $120K
Architekt řešení
Median $278K

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Účetní
$16.5K

Technický účetní

Administrativní asistent
$49.8K
Náčelník štábu
$247K
Copywriter
$63.3K
Korporátní rozvoj
$233K
Zákaznický servis
$50.5K
Zákaznický úspěch
$73.8K
Grafický designér
$48.3K
Strojní inženýr
$286K
Optický inženýr
$387K
Manažer produktového designu
$385K
Regulatorní záležitosti
$108K
Obchodní inženýr
$65.3K
Technický redaktor
$129K
Celkové odměňování
$304K
Rizikový kapitalista
$91.9K
Plán nabývání

20%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ByteDance podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (7.50% čtvrtletně)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

35%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ByteDance podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 35% nabývá v 4th-ROK (35.00% ročně)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ByteDance podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

12 month cliff and vests quarterly.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ByteDance je Softwarový inženýr at the 4-1 level s roční celkovou odměnou $1,207,230. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ByteDance je $209,525.

