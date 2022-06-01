Seznam společností
Bynder
Bynder Platy

Platy ve společnosti Bynder se pohybují od $56,013 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $158,308 pro pozici Produktový manažer na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $70.7K

Backend softwarový inženýr

Produktový designér
Median $56K
Datový vědec
$72K

IT specialista
$64.7K
Marketing
$66.9K
Produktový manažer
$158K
Manažer softwarového inženýrství
$130K
Časté dotazy

