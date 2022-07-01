Seznam společností
Bybit
Bybit Platy

Platy ve společnosti Bybit se pohybují od $29,850 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $131,829 pro pozici Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bybit. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $110K

Backend softwarový inženýr

Datový analytik
Median $118K
Obchodní analytik
$132K

Marketing
$73.9K
Strojní inženýr
$50.2K
Produktový designér
$111K
Produktový manažer
$67.9K
Prodej
$29.9K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Bybit is Obchodní analytik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $131,829. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bybit is $91,900.

Další zdroje