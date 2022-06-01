Seznam společností
BWX Technologies
BWX Technologies Platy

Platy ve společnosti BWX Technologies se pohybují od $84,660 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $155,876 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BWX Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Strojní inženýr
$84.7K
Projektový manažer
$156K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BWX Technologies je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $155,876. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BWX Technologies je $120,268.

