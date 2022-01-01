Adresář Společností
Rozsah platů BT se pohybuje od $7,650 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $256,275 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BT. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).

Softwarový inženýr
Median $20.3K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Informatik (IT)
Median $43.6K
Vedoucí kanceláře
$88.3K

Zákaznický servis
$29.2K
Datový analytik
$7.7K
Vedoucí datové vědy
$47.8K
Datový vědec
$17.5K
Finanční analytik
$88.3K
Hardwarový inženýr
$119K
Lidské zdroje
$48.4K
Právní oddělení
$184K
Marketing
$107K
Produktový designér
$42.7K
Produktový manažer
$73.2K
Manažer programu
$113K
Projektový manažer
$9.4K
Prodej
$256K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$80.1K
Vedoucí softwarového inženýrství
$61K
Architekt řešení
$52.3K

Architekt dat

Technický manažer programu
$74.2K
Technický writer
$10.9K
UX výzkumník
$81.5K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BT je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $256,275. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BT je $61,004.

